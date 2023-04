Software Aktie News: Software schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Software 19,68 EUR

Um 15:52 Uhr sprang die Software-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 19,71 EUR zu. Der Kurs der Software-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,82 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 19,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44.302 Software-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.06.2022 auf bis zu 33,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Software-Aktie 40,42 Prozent zulegen. Am 22.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,48 EUR ab. Abschläge von 6,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,65 EUR je Software-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Software am 27.07.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Software im vergangenen Quartal 226,90 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Software 234,59 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Software ein EPS in Höhe von 1,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

