Software Aktie News: Software wird am Freitagvormittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 31,24 EUR nach.

Um 09:04 Uhr rutschte die Software-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 31,24 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Software-Aktie bis auf 30,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.545 Software-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,88 EUR erreichte der Titel am 04.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,85 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Wert wurde am 22.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 69,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,50 EUR für die Software-Aktie.

Am 27.07.2022 äußerte sich Software zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Software noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Software 226,90 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Software-Anleger Experten zufolge am 18.10.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Software-Aktie in Höhe von 1,50 EUR im Jahr 2022 aus.

