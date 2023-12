Software Aktie News: Software am Montagnachmittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von Software zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Software-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 32,52 EUR.

Das Papier von Software legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 32,52 EUR. Im Tageshoch stieg die Software-Aktie bis auf 32,64 EUR. Bei 32,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88.463 Software-Aktien.

Bei 35,88 EUR erreichte der Titel am 04.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Software-Aktie somit 9,36 Prozent niedriger. Bei 18,48 EUR fiel das Papier am 22.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Software-Aktie mit einem Verlust von 43,17 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Software-Aktie im Durchschnitt mit 27,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Software am 27.07.2022. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Software noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 226,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 226,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Software am 25.01.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,50 EUR je Aktie.

