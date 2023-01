Software Aktie News: Software am Vormittag leichter

Der Software-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 26,48 EUR. Der Kurs der Software-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,40 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.627 Software-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 25,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 20,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 30,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Software-Aktie im Durchschnitt mit 28,56 EUR.

Am 27.07.2022 legte Software die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2023 erfolgen. Software dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 25.01.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,47 EUR je Aktie in den Software-Büchern.

