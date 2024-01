Software Aktie News: Software macht am Freitagmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Software. Zuletzt wies die Software-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 38,94 EUR nach oben.

Um 11:36 Uhr stieg die Software-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 38,94 EUR. Bei 39,22 EUR markierte die Software-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,10 EUR. Von der Software-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.925 Stück gehandelt.

Am 19.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,22 EUR. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 0,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2023 (18,48 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,54 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,57 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Software am 27.07.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Software mit einem Umsatz von insgesamt 226,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,50 EUR je Aktie belaufen.

