Software Aktie News: Software zieht am Freitagnachmittag an

So bewegt sich Software

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Software. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 38,80 EUR zu.

Um 15:43 Uhr konnte die Aktie von Software zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 38,80 EUR. Bei 39,22 EUR markierte die Software-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23.129 Software-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,22 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2024. Der aktuelle Kurs der Software-Aktie ist somit 1,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2023 (18,48 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Software-Aktie 109,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,57 EUR.

Am 27.07.2022 lud Software zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 EUR je Software-Aktie belaufen.

