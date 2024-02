Software Aktie News: Software am Mittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von Software gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Software befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 37,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:32 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 37,90 EUR. Der Kurs der Software-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,80 EUR nach. Bei 38,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.597 Software-Aktien.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,22 EUR an. Mit einem Zuwachs von 3,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,48 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Software-Aktie 105,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,067 EUR. Im Vorjahr hatte Software 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Software-Aktie im Durchschnitt mit 28,83 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Software am 27.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Software im vergangenen Quartal 226,90 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Software 226,90 EUR umsetzen können.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,18 EUR je Software-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie höher: Silver Lake will Software AG wie geplant von der Börse nehmen - Milliarden-Verkauf von webMethods und StreamSets an IBM

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen