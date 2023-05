Software Aktie News: Software präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Software 34,30 EUR

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 34,54 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Software-Aktie bei 34,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.711 Software-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,88 EUR erreichte der Titel am 04.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 3,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Software-Aktie derzeit noch 46,50 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 26,40 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 206,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 226,90 EUR ausgewiesen.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Software-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 EUR je Software-Aktie belaufen.

