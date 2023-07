Software Aktie News: Software zeigt sich am Vormittag freundlich

Blick auf Software-Kurs

Die Aktie von Software zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Software-Aktie konnte zuletzt im Stuttgart-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 31,42 EUR.

Das Papier von Software legte um 09:15 Uhr zu und stieg im Stuttgart-Handel um 0,2 Prozent auf 31,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Software-Aktie sogar auf 31,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 200 Software-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.05.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Software-Aktie somit 11,34 Prozent niedriger. Bei 18,49 EUR fiel das Papier am 22.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Software-Aktie mit einem Verlust von 41,15 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,63 EUR je Software-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Software am 27.07.2022. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 226,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Software einen Umsatz von 206,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2023 terminiert. Software dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,50 EUR je Software-Aktie.

Redaktion finanzen.net

