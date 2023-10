Software Aktie News: Software tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Software. Das Papier von Software gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 31,80 EUR abwärts.

Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 31,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Software-Aktie ging bis auf 31,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Software-Aktien beläuft sich auf 41 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.05.2023 bei 35,88 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,83 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.02.2023 bei 18,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,50 EUR je Software-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Software am 27.07.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 226,90 EUR erwirtschaftet worden.

Software wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

