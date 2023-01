Software Aktie News: Software präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Die Software-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 26,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Software-Aktie bei 26,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.450 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,32 EUR an. 25,08 Prozent Plus fehlen der Software-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 20,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,22 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 28,56 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Software am 27.07.2022 vor.

Software wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 01.02.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Software rechnen Experten am 25.01.2024.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

