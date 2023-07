Software Aktie News: Software am Donnerstagvormittag verlustreich

So entwickelt sich Software

Die Aktie von Software gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Software-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 31,02 EUR nach.

Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 31,02 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Software-Aktie bis auf 31,02 EUR. Bei 31,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58 Software-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,88 EUR erreichte der Titel am 04.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 13,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 18,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Software-Aktie 40,43 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,63 EUR für die Software-Aktie.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Software ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – ein Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Software 206,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Software am 24.07.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 18.10.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Software-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

TecDAX-Wert Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Software bedeutet

Software AG-Aktie leichter: Silver Lake baut Anteil an Software AG auf 71 Prozent aus

Software AG-Aktie im Plus: Silver Lake übernimmt 63 Prozent an der Software AG