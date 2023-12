Software Aktie News: Software am Nachmittag im Aufwind

Software im Blick

Die Aktie von Software gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Plus bei 35,06 EUR.

Um 15:49 Uhr stieg die Software-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 35,06 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Software-Aktie bisher bei 35,22 EUR. Mit einem Wert von 33,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 40.691 Software-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,88 EUR erreichte der Titel am 04.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Software-Aktie. Bei einem Wert von 18,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Software-Aktie 47,29 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Software-Aktie bei 27,57 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Software im vergangenen Quartal 226,90 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Software 226,90 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Software einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

