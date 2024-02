Software Aktie News: Software am Mittag tiefer

So entwickelt sich Software

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Software. Das Papier von Software gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 36,98 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 36,98 EUR. Die Software-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,70 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.753 Software-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 39,22 EUR. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 5,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 18,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2023). Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 100,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 0,050 EUR an Software-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,067 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,83 EUR für die Software-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Software am 27.07.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Software noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 226,90 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 226,90 EUR.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Software veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Software im Jahr 2024 2,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

