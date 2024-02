Software Aktie News: Software am Nachmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Software

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 36,80 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 36,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Software-Aktie bis auf 36,70 EUR. Bei 36,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Software-Aktie belief sich zuletzt auf 24.205 Aktien.

Bei 39,22 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 6,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Wert wurde am 22.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an Software-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,067 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 28,83 EUR.

Am 27.07.2022 hat Software in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,18 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

