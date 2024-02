Software Aktie News: Software am Vormittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Software

Die Aktie von Software gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Software-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 36,78 EUR abwärts.

Die Software-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 36,78 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Software-Aktie bis auf 36,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.603 Software-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Software-Aktie ist somit 6,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 22.02.2023 Kursverluste bis auf 18,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Software-Aktie derzeit noch 49,76 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an Software-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,067 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,83 EUR an.

Am 27.07.2022 lud Software zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Software 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 226,90 EUR, gegenüber 226,90 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Software veröffentlicht werden.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

