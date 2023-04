Software Aktie News: Software zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Software 19,69 EUR

Die Aktie notierte um 11:40 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 19,73 EUR zu. Bei 19,73 EUR erreichte die Software-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 19,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 19.727 Software-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 33,08 EUR erreichte der Titel am 29.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Software-Aktie. Am 22.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,48 EUR. Mit Abgaben von 6,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 24,65 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,28 Prozent auf 226,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 234,59 EUR gelegen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Software-Anleger Experten zufolge am 25.04.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Software einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

