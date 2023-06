Software Aktie News: Software tritt am Mittwochmittag auf der Stelle

Aktien in diesem Artikel Software 31,54 EUR

Die Software-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 31,70 EUR. Die Software-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,78 EUR aus. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 31,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 80.859 Software-Aktien umgesetzt.

Am 04.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Software-Aktie. Bei einem Wert von 18,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Software-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,63 EUR für die Software-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Software am 27.07.2022. Software hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 226,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 206,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Software am 27.07.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Software rechnen Experten am 17.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,50 EUR je Aktie belaufen.

