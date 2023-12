Software Aktie News: Software am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Software gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Software-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 34,90 EUR nach.

Um 11:37 Uhr ging es für die Software-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 34,90 EUR. Die Software-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,52 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.515 Software-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.05.2023 bei 35,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Software-Aktie. Bei einem Wert von 18,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Software-Aktie derzeit noch 47,05 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,57 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Software am 27.07.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Software in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 226,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Software am 25.01.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie in den Software-Büchern.

