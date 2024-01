Software Aktie News: Software am Montagvormittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Software

Die Aktie von Software gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Software befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 37,72 EUR ab.

Um 09:05 Uhr rutschte die Software-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 37,72 EUR ab. Bei 37,72 EUR markierte die Software-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 38,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.841 Software-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,22 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Software-Aktie mit einem Kursplus von 3,98 Prozent wieder erreichen. Am 22.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Software-Aktie mit einem Verlust von 51,01 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 27,57 EUR.

Am 27.07.2022 hat Software in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 226,90 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 226,90 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Software am 25.01.2024 präsentieren.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

