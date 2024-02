Software Aktie News: Software schiebt sich am Mittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von Software zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Software-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 36,98 EUR nach oben.

Um 11:11 Uhr sprang die Software-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 36,98 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Software-Aktie sogar auf 37,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,32 EUR. Von der Software-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.004 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2024 auf bis zu 39,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,06 Prozent. Am 22.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 50,03 Prozent würde die Software-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,067 EUR. Im Vorjahr erhielten Software-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 28,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Software am 27.07.2022. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Software noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 226,90 EUR gegenüber 226,90 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Software-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,18 EUR je Aktie belaufen.

