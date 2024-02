Software Aktie News: Software am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Blick auf Software-Kurs

Die Aktie von Software gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Software-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 36,32 EUR.

Die Software-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 36,32 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Software-Aktie bis auf 36,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 450 Software-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,98 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Software-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,067 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,83 EUR an.

Software gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 226,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Software 226,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Software veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,18 EUR je Aktie.

