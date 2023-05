Software Aktie News: Software am Vormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Software 34,10 EUR

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 34,06 EUR. Die Software-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,96 EUR nach. Bei 34,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.060 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.05.2023 auf bis zu 35,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Software-Aktie 5,34 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.02.2023 Kursverluste bis auf 18,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Software-Aktie derzeit noch 45,74 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Software-Aktie bei 26,40 EUR.

Am 27.07.2022 lud Software zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Software hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,90 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 206,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Software dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

