Software Aktie News: Software präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Software. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 31,60 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Software nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,8 Prozent auf 31,60 EUR. Kurzfristig markierte die Software-Aktie bei 31,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.716 Software-Aktien den Besitzer.

Am 04.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Software-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.02.2023 auf bis zu 18,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Software-Aktie 71,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Software am 27.07.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Software noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Software veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 18.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Software einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

