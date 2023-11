Software Aktie News: Software am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 31,60 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:27 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 31,60 EUR. Die Software-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,46 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,46 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 716 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.05.2023 auf bis zu 35,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Software-Aktie 13,29 Prozent zulegen. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 22.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,50 EUR an.

Software gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 226,90 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 226,90 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Software-Aktie in Höhe von 1,50 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

