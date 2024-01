Software Aktie News: Software verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 38,46 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 38,46 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Software-Aktie bis auf 38,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.407 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 39,22 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,98 Prozent. Bei einem Wert von 18,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Software-Aktie 51,95 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,57 EUR für die Software-Aktie aus.

Am 27.07.2022 äußerte sich Software zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 226,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Software 226,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Software wird am 31.01.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,50 EUR je Software-Aktie.

