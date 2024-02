Software Aktie News: Software am Vormittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 36,74 EUR ab.

Um 09:02 Uhr ging es für die Software-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 36,74 EUR. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 36,74 EUR. Bei 36,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.074 Software-Aktien.

Bei 39,22 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 6,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,53 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 98,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,067 EUR je Software-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,83 EUR.

Am 27.07.2022 äußerte sich Software zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,18 EUR je Aktie belaufen.

