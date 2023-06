Software Aktie News: Software wird am Freitagvormittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Software 31,68 EUR

-0,31% Charts

News

Analysen

Die Software-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 31,68 EUR abwärts. Bei 31,60 EUR markierte die Software-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,74 EUR. Bisher wurden heute 25.514 Software-Aktien gehandelt.

Bei 35,88 EUR erreichte der Titel am 04.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,63 EUR für die Software-Aktie.

Am 27.07.2022 lud Software zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Software einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – ein Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Software 206,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Software am 27.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Software-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Software-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software AG-Aktie unter Druck: Rocket Software nicht mehr im Rennen um Software AG - Übernahmestreit vorbei

Veränderungen in der DAX-Familie: EVOTEC, KRONES, Software AG und Redcare Pharmacy rücken in MDax auf

Software-Aktie tiefer: Akzeptanz von Silver Lakes Übernahmeangebot bleibt niedrig

Ausgewählte Hebelprodukte auf Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG

Bildquellen: Software AG