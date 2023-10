Software Aktie News: Software am Montagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 31,90 EUR abwärts.

Die Software-Aktie notierte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 31,90 EUR. In der Spitze fiel die Software-Aktie bis auf 31,90 EUR. Bei 32,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 155 Software-Aktien.

Bei 35,88 EUR markierte der Titel am 04.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,48 Prozent hinzugewinnen. Am 22.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 72,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 27,50 EUR angegeben.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Software mit einem Umsatz von insgesamt 226,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

