Software Aktie News: Software am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Software gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Software-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 31,74 EUR ab.

Um 10:42 Uhr rutschte die Software-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 31,74 EUR ab. In der Spitze fiel die Software-Aktie bis auf 31,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 221 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.05.2023 bei 35,88 EUR. Gewinne von 13,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Wert wurde am 22.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 71,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,50 EUR für die Software-Aktie.

Software veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 226,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 226,90 EUR gelegen.

Am 25.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Software veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 EUR je Software-Aktie belaufen.

