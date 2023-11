Software Aktie News: Anleger schicken Software am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Software gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Software-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 31,72 EUR.

Die Software-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:38 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 31,72 EUR. In der Spitze fiel die Software-Aktie bis auf 31,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 546 Software-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.05.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Software-Aktie somit 11,59 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 22.02.2023 auf bis zu 18,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Software-Aktie mit einem Verlust von 41,74 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,50 EUR für die Software-Aktie.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Software hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Software-Bilanz für Q4 2023 wird am 25.01.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

