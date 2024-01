Software Aktie News: Software am Mittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 38,54 EUR.

Die Software-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 38,54 EUR. Die Software-Aktie sank bis auf 38,50 EUR. Bei 38,62 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Software-Aktien beläuft sich auf 379 Stück.

Bei 38,96 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,09 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.02.2023 bei 18,49 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 52,02 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Software-Aktie im Durchschnitt mit 27,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Software am 27.07.2022. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Software einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 226,90 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 226,90 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Software ein EPS in Höhe von 1,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

