Software Aktie News: Software reagiert am Montagmittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Software. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 31,76 EUR zu.

Das Papier von Software konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 31,76 EUR. Die Software-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.270 Software-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.05.2023 erreicht. Gewinne von 12,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.02.2023 bei 18,48 EUR. Mit Abgaben von 41,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 27,63 EUR.

Software veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Software im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 206,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 18.10.2024 dürfte Software die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

