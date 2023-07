Software Aktie News: Software tendiert am Vormittag seitwärts

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Software. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Software-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 31,60 EUR.

Die Software-Aktie zeigte sich um 09:02 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 31,60 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Software-Aktie bei 31,60 EUR. In der Spitze fiel die Software-Aktie bis auf 31,60 EUR. Mit einem Wert von 31,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 687 Software-Aktien.

Am 04.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,88 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Software-Aktie mit einem Kursplus von 13,54 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2023 (18,48 EUR). Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 71,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,63 EUR.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Software noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 226,90 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 206,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Software möglicherweise am 18.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Software ein EPS in Höhe von 1,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach

Software AG-Aktie zieht an: Silver Lake sichert sich fast 85 Prozent der Software AG-Anteile

TecDAX-Wert Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Software bedeutet