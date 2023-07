Software Aktie News: Software am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Software

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 31,30 EUR abwärts.

Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 31,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Software-Aktie bei 31,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.051 Software-Aktien.

Bei 35,88 EUR markierte der Titel am 04.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.02.2023 auf bis zu 18,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,96 Prozent würde die Software-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Software-Aktie im Durchschnitt mit 27,50 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 226,90 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 206,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Software rechnen Experten am 18.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Software-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,50 EUR fest.

