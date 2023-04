Software Aktie News: Software am Mittwochvormittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Software 29,84 EUR

-0,07% Charts

News

Analysen

Das Papier von Software gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 29,74 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Software-Aktie ging bis auf 29,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.711 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.06.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 10,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2023 (18,48 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Software-Aktie 60,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 23,78 EUR angegeben.

Am 27.07.2022 hat Software die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Software in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR im Vergleich zu 234,59 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Software wird am 27.04.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2024 erwartet.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie schnellt um fast die Hälfte hoch: Silver Lake will Software AG übernehmen - Stiftung unterstützt Übernahmeangebot

Software-Aktie in Grün: Dividendenvorschlag deutlich geringer als erwartet

Rheinmetall dürfte Sprung in DAX schaffen - Bewegung auch in MDAX, SDAX, TecDAX erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG

Bildquellen: Nigel Treblin/Getty Images