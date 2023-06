Software Aktie News: Software kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 31,66 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Software-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:01 Uhr bei 31,66 EUR. Die Software-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,74 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Software-Aktie bis auf 31,62 EUR. Bei 31,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 3.092 Software-Aktien den Besitzer.

Am 04.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,88 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Software-Aktie. Bei 18,48 EUR fiel das Papier am 22.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Software-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,63 EUR je Software-Aktie an.

Am 27.07.2022 lud Software zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 226,90 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Software 206,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.07.2024 dürfte Software die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie in den Software-Büchern.

