Software Aktie News: Software präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Die Aktie von Software gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Software konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 31,26 EUR.

Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 31,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Software-Aktie bis auf 31,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.017 Software-Aktien umgesetzt.

Am 04.05.2023 markierte das Papier bei 35,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 12,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.02.2023 bei 18,48 EUR. Abschläge von 40,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,50 EUR für die Software-Aktie.

Am 27.07.2022 legte Software die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 226,90 EUR, während im Vorjahreszeitraum 206,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Software am 26.10.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Software möglicherweise am 18.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,50 EUR je Software-Aktie.

