Software Aktie News: Software am Mittwochvormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 31,04 EUR abwärts.

Um 09:02 Uhr ging es für die Software-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 31,04 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Software-Aktie bis auf 31,04 EUR. Bei 31,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 881 Software-Aktien.

Am 04.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,88 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,59 Prozent hinzugewinnen. Bei 18,48 EUR fiel das Papier am 22.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 27,50 EUR angegeben.

Am 27.07.2022 legte Software die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 226,90 EUR umgesetzt, gegenüber 206,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 18.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Software-Aktie in Höhe von 1,50 EUR im Jahr 2022 aus.

