Software Aktie News: Anleger schicken Software am Vormittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Software. Zuletzt stieg die Software-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 31,60 EUR.

Die Software-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 31,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Software-Aktie bei 31,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.149 Software-Aktien.

Am 04.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 35,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Software-Aktie 13,54 Prozent zulegen. Am 22.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 41,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 27,63 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Software am 27.07.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – ein Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Software 206,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Software.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,50 EUR je Aktie.

