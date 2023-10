Software Aktie News: Software am Vormittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 31,74 EUR.

Die Software-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:02 Uhr um 0,4 Prozent auf 31,74 EUR nach. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 31,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,74 EUR. Bisher wurden heute 5 Software-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.02.2023 bei 18,48 EUR. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 71,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,50 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Software am 27.07.2022. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Software hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,90 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 25.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Software-Aktie in Höhe von 1,50 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen

Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach