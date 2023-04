Software Aktie News: Software reagiert am Freitagmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Software 31,50 EUR

4,51% Charts

News

Analysen

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von Software zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 31,00 EUR. Die Software-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,24 EUR aus. Bei 30,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 171.593 Software-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.06.2022 bei 33,08 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,29 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Wert wurde am 22.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,78 EUR an.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Software im vergangenen Quartal 226,90 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Software 206,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 17.07.2024.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie trotzdem freundlich: Software AG macht im ersten Quartal wenig Gewinn

Software-Aktie schnellt um fast die Hälfte hoch: Silver Lake will Software AG übernehmen - Stiftung unterstützt Übernahmeangebot

Software-Aktie in Grün: Dividendenvorschlag deutlich geringer als erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG

Bildquellen: Nigel Treblin/Getty Images