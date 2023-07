Software Aktie News: Software am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Software gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Software-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 31,20 EUR abwärts.

Der Software-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:39 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 31,20 EUR. Die Software-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,10 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.845 Software-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,88 EUR) erklomm das Papier am 04.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Wert wurde am 22.02.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 40,77 Prozent würde die Software-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,50 EUR.

Am 27.07.2022 legte Software die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Software hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Software in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 226,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 18.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Software einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

