Software Aktie News: Software am Vormittag mit Verlusten

Software im Fokus

Die Aktie von Software gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 31,20 EUR.

Die Software-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,2 Prozent auf 31,20 EUR ab. Im Tief verlor die Software-Aktie bis auf 31,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 979 Software-Aktien umgesetzt.

Am 04.05.2023 markierte das Papier bei 35,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,48 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Software-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,50 EUR für die Software-Aktie.

Software gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Software 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Software in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR im Vergleich zu 226,90 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 18.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Software.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,50 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen

Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach

Software AG-Aktie zieht an: Silver Lake sichert sich fast 85 Prozent der Software AG-Anteile