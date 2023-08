Software Aktie News: Software am Mittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Software gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Software gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 31,60 EUR abwärts.

Die Software-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 31,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Software-Aktie bis auf 31,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 581 Software-Aktien umgesetzt.

Bei 35,88 EUR erreichte der Titel am 04.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Software-Aktie somit 11,93 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.02.2023 bei 18,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,50 EUR für die Software-Aktie.

Am 27.07.2022 hat Software in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 226,90 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 226,90 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.10.2024 wird Software schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Software-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,50 EUR fest.

