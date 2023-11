Software Aktie News: Software am Dienstagvormittag billiger

Software im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 31,64 EUR.

Der Software-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 31,64 EUR. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 31,64 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 31,78 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 845 Software-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 35,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.05.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Software-Aktie somit 11,62 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Software-Aktie 41,53 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,50 EUR je Software-Aktie an.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 226,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 226,90 EUR in den Büchern gestanden.

Software wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 25.01.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Software-Aktie.

