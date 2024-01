Software Aktie News: Software am Vormittag im Minus

Kurs der Software

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Software. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 38,50 EUR.

Die Aktie verlor um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 38,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Software-Aktie bis auf 38,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 130 Software-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Software-Aktie mit einem Kursplus von 1,87 Prozent wieder erreichen. Bei 18,48 EUR fiel das Papier am 22.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,57 EUR.

Am 27.07.2022 hat Software in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Software 226,90 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,50 EUR je Aktie.

