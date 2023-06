Software Aktie News: Software am Nachmittag nahezu unverändert

Notierung im Fokus

Die Aktie von Software zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 31,68 EUR zeigte sich die Software-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Software-Aktie bewegte sich um 15:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 31,68 EUR. In der Spitze legte die Software-Aktie bis auf 31,74 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Software-Aktie bis auf 31,62 EUR. Mit einem Wert von 31,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 69.744 Software-Aktien den Besitzer.

Am 04.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 35,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.02.2023 bei 18,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Software-Aktie mit einem Verlust von 41,67 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,63 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Software 0,34 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,15 Prozent auf 226,90 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 206,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 17.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Software-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,50 EUR fest.

