Software Aktie News: Software am Nachmittag billiger

Die Software-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 25,80 EUR abwärts. Die Software-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,50 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.717 Software-Aktien.

Bei 35,32 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 26,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 26,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 28,81 EUR angegeben.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Software 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Software in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 234,59 EUR in den Büchern gestanden.

Die Software-Bilanz für Q4 2022 wird am 01.02.2023 erwartet. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte Software die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,49 EUR je Software-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Erste Schätzungen: Software vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Experten sehen bei Software-Aktie Potenzial

Barclays hebt Kursziel für Software AG an - Software-Aktie schwächer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG

Bildquellen: Nigel Treblin/Getty Images