Fokus auf Aktienkurs

Software Aktie News: Software am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

30.01.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Software zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 38,62 EUR.

Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:45 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 38,62 EUR. Bei 38,98 EUR markierte die Software-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 38,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.547 Software-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 39,22 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Software-Aktie 1,55 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Wert wurde am 22.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 27,57 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Software am 27.07.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 226,90 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 226,90 EUR erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Software-Aktie. Redaktion finanzen.net

